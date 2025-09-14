Mbeuleukhé : L’opérateur économique Maarame Sall au chevet des populations

Partager Facebook

Encore l’opérateur économique Maarame Sall, le natif de Mbeuleukhe remet ça. En effet, voilà plusieurs années passées, le Président du Mouvement APD (Aujourd’hui Pour Demain) perpétue ses actions sociales à l’endroit du foyer religieux de Mame El Hadji Daouda Dia (Mbeuleukhe).

Ce dimanche 14 septembre 2025, le donateur Maarame Sall communément nommé Monsieur Cas Social est venu au chevet des populations de la commune de Mbeuleukhe (département de Linguere). Ainsi , ce dernier ( Maarame Sall), sous la conduite de son bras droit Ndiaga Mboup, a mis à la disposition des populations de Mbeuleukhe 20 tonnes de riz destinées aux 550 ménages de la cité religieuse de Ndiombane . La cérémonie de distribution de ce tonnage (20t de riz) a lieu, ce dimanche 14 septembre 2025, sous la supervision de Ndiaga Mboup et du premier Adjoint au maire de Mbeuleukhe Aliou Diop.

Interrogé sur les opérations de distribution de l’aide( 20 t de riz), le premier adjoint au maire Aliou Diop de dire toute sa satisfaction car tout a été déroulé dans le calme et la sérénité. Lui emboîtant le pas, Ndiaga Mboup de rappeler que ce n’est pas pour la première fois que Maarame Sall réalise ces genres d’activités..En clair, selon Ndiaga Mboup, chaque année, Maarame Sall agit de cette façon au moins trois fois( la période du Gamou de Mbeuleukhe, le mois d’août et la période hivernale). Joint par téléphone, le premier Adjoint au maire de Mbeuleukhe Aliou Diop confirme les propos de Ndiaga Mboup.

La réaction de plusieurs chefs de ménages bénéficiaires fait état des remerciements à l’endroit du digne fils de Mbeuleukhe (Maarame Sall) qui a toujours accompagné Mbeuleukhe en particulier et le Djoloff en général aux moments opportuns.

Le moins que l ‘on puisse dire, à l’unanimité, les populations de la commune de Mbeuleukhe manifestent leur contentement auprès de Maarame Sall au regard de ses activités hautement humaines dans le milieu.

Samba Khary Ndiaye (Linguere)