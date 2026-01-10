Uploader By Gse7en
Mbodiène : 196 Kg de chanvre indien saisis

10 janvier 2026

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Thiès, relevant de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS), a effectué une saisie importante de 196 kg de chanvre indien ce 09 janvier 2026.

Cette opération a été réalisée lors d’une patrouille de sécurisation menée par l’unité de lutte de Mbour dans la localité de Mbodiène. Le produit illicite était conditionné en six (06) colis, transportés à bord d’une charrette.


Les investigations se poursuivent activement afin d’identifier et d’interpeller les propriétaires ainsi que les convoyeurs de la marchandise.

