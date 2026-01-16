Mbour : Ousmane Sonko inaugure un centre de formation professionnelle de référence

Partager Facebook

Le Premier ministre Ousmane Sonko a officiellement inauguré, ce vendredi, le Centre de formation professionnelle Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan à Mbour. Une infrastructure de haut niveau doté d’ateliers techniques spécialisés, des salles de cours et d’informatique, un amphithéâtre, une bibliothèque, des espaces sportifs et de vie, ainsi qu’une mosquée.

Selon le chef du gouvernement, ce centre est appelé à devenir un pôle de référence régional, contribuant à la réduction des inégalités territoriales et au renforcement de la compétitivité locale.

Pour Ousmane Sonko, les filières proposées, telles que la mécanique automobile, le froid, la climatisation, la comptabilité et la gestion informatique industrielle et réseau, répondent parfaitement aux besoins d’employabilité identifiés dans la région. Il a souligné, dans ce sens, que ces formations permettront aux apprenants de devenir des acteurs clés du développement local et de la transformation économique et sociale de leur région.

Pour réussir une telle prouesse, Ousmane Sonko a encouragé les apprenants à faire de ce centre un lieu d’excellence, de discipline, d’innovation et de réussite. Il a également réaffirmé la détermination de l’État du Sénégal à investir dans la formation professionnelle, qui n’est plus considérée comme une voie par défaut, mais comme un pilier essentiel pour l’avenir. Il a aussi invité les gestionnaires du centre à veiller à ce que cette infrastructure ne soit détériorée.

Sur un autre registre, le Premier ministre a évoqué ses récents déplacements dans le Moyen-Orient. Selon lui, ses voyages sont justifiés par un besoin de partenariat basé sur le respect. Le chef du gouvernement a précisé qu’il ne s’agit pas d’aller tendre la main tel un mendiant. Il s’agit, d’après ses dires, de trouver des partenaires qui constitueront une alternative au Fonds Monétaire International (FMI). Toutefois, Ousmane Sonko indique que l’État accueillera toujours les dons sans les demander.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com