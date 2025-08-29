Mbour : quatre individus interpellés pour séjour irrégulier

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Poste de Police de Diamaguene de Mbour a interpellé, ce 27 août 2025, quatre individus pour séjour irrégulier. Ces interpellations font suite à une information signalant la présence suspecte de plusieurs personnes dans une maison du quartier Espagne à Mbour. Les éléments de la brigade de recherches se sont rendus sur place et ont interpellé quatre personnes de nationalité somalienne, soit trois femmes et un homme.

Interrogés sur leur présence au Sénégal, ils ont déclaré fuir la guerre en Somalie où ils disent être victimes de violences et de tortures. Pour échapper à ces exactions, ils ont quitté leur pays natal, traversé le Kenya, le Togo et la Gambie en bus avant d’arriver à Mbour. Ils ont expliqué leur intention de contacter les Nations Unies pour bénéficier du statut de réfugiés.

À l’issue de l’enquête, les quatre individus ont été déférés devant le parquet.

(Police nationale)