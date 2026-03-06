Me Moussa Diop: « Personne ne m’a convoqué c’est faux »

Partager Facebook

Me Moussa Diop, leader du parti Alternative Générationnelle (AG/Jotna), et Cheikh Oumar Diagne, secrétaire général du Rassemblement pour la Vérité-And Ci Degg (Rv-Acd), ont été convoqués ce vendredi à la Sûreté urbaine de Dakar. Cette convocation intervient après leurs déclarations publiques très critiques à l’égard du Premier ministre Ousmane Sonko.

Mais sur le plateau de la 2STV, il a nié en bloc. « Je ne suis pas convoqué, c’est faux. Vous ne me croyez pas, je ne suis pas convoqué. Ce sont les chaines qui racontent du n’importe quoi. C’est du grand n’importe quoi », a-t-il déclaré.

Ce dernier n’a pas manqué de rappeler le passage d’Ousmane Sonko qui abordait la « fuite des Pv d’audition entre autres. » « Il faut arrêter, car cette convocation, c’est moi que ça concerne. Des gens font des émissions et fantasment », a-t-il ajouté.

Dans un communiqué, le Rassemblement pour la Vérité – And Ci Degg (Rv-Acd) a confirmé que son secrétaire général « a reçu un message (SMS) de la police en ce jour à 17h31 pour une affaire le concernant ». La formation politique affirme toutefois considérer cette démarche comme injustifiée. Selon elle, la convocation serait « dénuée de fondement sérieux » et s’apparenterait plutôt à « une tentative d’intimidation visant un acteur politique dont le seul tort est d’avoir dénoncé, avec constance et courage, les dérives du gouvernement en place ».