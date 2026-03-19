Me Moussa Sarr et Cie vont défendre le Sénégal devant le TAS

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Le Sénégal a saisi la TAS pour contster la décision du jury d’appel de la CAF, qui lui a retiré la CAN 2025 au profit du Maroc,. Pour plaider sa cause, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a mis en place un pool d’avocats. L’Observateur informe que celui-ci est «dirigé par Me Seydou Diagne, accompagné du bâtonnier, Me Aly Fall, et de Me Moussa Sarr- ce dernier étant rôdé aux procédures du TAS depuis l’affaire de l’US Ouakam».

«Pour bétonner le dossier à l’international, poursuit le journal, la FSF mise sur trois experts étrangers, dont un Français et, surtout, le Suisse Serge Vittoz. […] C’est lui qui avait obtenu gain de cause en 2017 dans l’affaire du match Afrique du Sud-Sénégal, que la FIFA avait fait rejouer pour corruption d’arbitre.»