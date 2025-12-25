Média : Le CNRA contraint Canal+ à retirer Netflix de son offre au Sénégal

Partager Facebook

C’est officiel, Canal+ Sénégal retire Netflix de son offre « Tout Canal+ » suite à la décision du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA). Les abonnés ont reçu un message leur annonçant que Netflix ne sera plus disponible à partir de leur prochain réabonnement, mais avec une bonne nouvelle : le tarif de l’offre baissera à 25 000 F CFA, contre 27 500 F CFA précédemment.

Cette décision fait suite à une mise en demeure du CNRA, qui avait initialement donné sept jours à Canal+ pour se conformer, mais l’opérateur a obtenu une prolongation jusqu’au 26 décembre à 00 heure. Le CNRA justifie cette décision par le non-respect de la réglementation audiovisuelle en vigueur au Sénégal.