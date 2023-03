Meissa Mahecor Diouf et de la SAFRU : « Qu’Idrissa Seck quitte Bby, la coalition n’en sera jamais altérée »

Le Dg de la société de l’aménagement foncier et de rénovation urbaine (Safru/Sa) et membre de l’Apr Meissa Mahecor Diouf a passé des questions d’actualité relatives à la vie de la coalition présidentielle, Benno Bokk Yaakar (Bby). Selon lui, même si Idrissa Seck quittait le navire cela n’altérerait en rien la cohésion de la coalition. M. Diouf était l’invité de l’émission ‘’Grand orale’’ diffusée ce dimanche sur Rewmi Tv.

Parlez-Nous de la Safru Sa !

C’est un maillon laissé au privé c’est-à-dire la dimension de l’aménagement. Nous savons qu’il y a des privés qui font de bons aménagements mais répercutent le coût sur le prix de la maison. A Dakar, on ne peut pas avoir une maison à moins de 20 millions. Pour une population pauvre il faut l’intervention de l’état. C’est pourquoi une nouvelle société, la Safru, a été créée. Dans le programme des 100 milles logements la maison coûte 12 millions parce que la valeur de l’aménagement est prise par l’état. Avec Macky le programme zéro bidonville avec une dimension territoriale a été lancé. Il fallait anticiper sur la volonté d’habitation des gens ; la Safru anticipe. On prend des sites vierges et on amène le terrassement l’alimentation en eau, l’électricité et le drainage des eaux et sans oublier l’assainissement. Ce qui fait que la Safru participe à la cohérence du pays à travers le programme des 100 mille logements. Donc c’est notre mission mais l’état en a fait une société anonyme. Au bout de six mois on a bouclé la structure d’où l’opérationnalisation. Il y’a 15 ha à Kebemer, 25 ha à Kaolack, et on démarre 20ha à Diourbel de même qu’à Notto Diobass.

Travaillez-vous avec des privés pour régler le problème d’aménagement?

Oui ! Il y a l’assiette des promoteurs privés et du public. Si le privé signe une convention de construction, l’Etat s’engage à faire ces aménagements via la Safru et nous confie le dossier. Et on fait l’aménagement au profit du privé qui s’engage à vendre les logements à 12 millions Fcfa.

Le passage chez vous est-il obligatoire ?

Dans le cadre du programme des 100 mille logements, oui il est obligatoire. On a la possibilité de travailler avec les collectivités locales et de trouver des joint-ventures. On aménage l’assiette de la Sn hlm, de Fatick et sur Bambilor. On est en train d’aménager l’assiette de la Sicap. On travaille avec des privés aussi. L’Etat nous a confié le développement de Dagua Kholpa avec un titre et cela c’est à l’image de ce qui se fait à Diamniadio. On va vers un autre pôle urbain. On a un financement de la banque mondiale avec 18 milliards de Fcfa. Il y’a des équipements structurants pour la zone car dagua Kholpa est à 5 km de Aibd.

Cette création est un début des solutions pour la crise foncière au Sénégal ?

Oui cela fait partie des solutions pas pour la gestion foncière. Mais la problématique est plutôt gérée par les domaines et l’urbanisme. Donc la Safru c’est la cohérence territoriale et que les gens habitent dans des sites vivables.

Vous êtes membre de Bby dont le président fait face à une vague de critiques de la part de l’opposition. Déjà, il y a des arrestations dans les rangs de PASTEF. Alors peut-on parler de dérives liberticides ?

Nous pensons que la rue ne gouverne pas. Macky Sall a hérité d’un Etat de droit. Est-ce parce qu’il y a un groupe de personnes qui fait une pression sur des magistrats que l’Etat doit lâcher prise et faire régner le chaos ? Parce qu’on va vers des élections qu’une personne est identifiée pour un déni de justice ? C’est ça la problématique. Il y’a des sénégalais lambda et qui travaillent en toute quiétude. Mais ce qu’on a vu dans ce pays est du jamais vu. Il y a cette motivation privée et personnelle pour brûler ce pays. L’Etat a décidé de prendre ses responsabilités et de garantir la stabilité à tous les citoyens. Nous sommes d’égale dignité. Mais cette opposition c’est de la dictature à la limite qu’elle impose. Il y’a quelques semaines des biens ont été saccagés, vandalisés, volés. L’Etat ne peut pas faire la sourde oreille et il existe des soupapes où on peut s’appuyer pour parler à tout le monde. Mais on se rend compte que ce sont des tirs groupés sur le régime alors que ceux qui insultent les magistrats et défient l’Etat nous les connaissons. On ne peut parler d’arrestations liberticides dans ce pays. L’opposition a été autorisée à tenir un grand meeting à Keur Massar, Ziguinchor et aux Parcelles Assainies, sans problème. Ce que j’ai pu observer, ce sont des défiances formelles. On vous demande d’aller au tribunal vous dites je passe là où je veux. C’est de la défiance.

Au regard du contexte ne serait-il pas mieux aussi de les laisser dérouler d’autant plus que le ton monte ?

Mais vous avez raison car juste après la réélection de Macky Sall l’Etat subit beaucoup de pression. Nos maisons ont été saccagées et nous avons été appelés par tous les noms. Mais l’état a joué sur l’équilibre et la préservation de l’image du Pays. Il faut penser aux autres et à leurs biens. Depuis des manifestations des écoles sont fermées, cela la pose problème. L’opposition cherche le chaos et à saper la cohésion nationale. Birame Faye a dit que les marches non autorisées sont à 2% au Sénégal. Des efforts sont consentis pour le-respect des libertés.

Pensez-vous avoir trouvé la bonne méthode surtout avec le rapport du département américain et les deux députés français?

J’ai l’impression que notre tradition démocratique et sous- estimée. Je ne dis pas que nous n’avons pas de leçons à apprendre mais le pays connaît une respiration démocratique et nous sommes souverains. Je vois les incohérences de cette opposition qui bombait le torse et parlait de cette fierté nationale, on doit privilégier ceci et cela. Mais c’est dommage. On parle d’ingérence ça et là mais cela pose problème. Nous sommes fiers mais il faut savoir que les trajectoires des pays sont variés. Il y’a des temps en France il y’a une réforme sur la retraite mais 400 personnes ont été brutalisées. A Paris même la contestation de Donald Trump est aussi un exemple et des gens ont envahi le Capitole. Donc nous disons à cette opposition que nous sommes fiers et que le Sénégal est fier et en fait le ministre de la justice les à répondu en leur demandant de s’interroger de la partie état avant de décliner des positions. Nos sommes dans un contexte préélectoral.

Est-ce de la diabolisation à l’internationale.

Mais c’est cela. C’est de la manipulation. Ousmane Sonko a eu des positions contre l’hégémonie française. Mais il a pu caler des interviews avec des chaînes français pour que son discours passe. Dans une note écrite jai vu qu’il demande l’asile politique et bien estampillée Pastef.

Alors on dirait qu’en toile de fond il y’a l’affaire Karim et Khalifa . Vous déployez autant de stratégies pour contrer vos adversaire ?

Quand même la justice n’a pas de couleur ni de saveur. Personne ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. On se dit sénégalais et avec un comportement et aspiration nationale. L’ambition est de briguer le suffrage des sénégalais mais cette posture exige un comportement. Les procès, mais ce sont des affaires privées mais c’est entre deux personne. Ousmane Sonko a diffamé et on lui réclame le rapport. Il faut être prudent aussi et de par son discours. De même il s’est déplacé dans un salon en pleine couvre et une fille a porté plainte contre lui. Mais quand même c’est de bonne guerre. Qu’est ce qu’ils n’ont pas dit ces gens de opposition. L’état n’a rien à voir avec ces dossiers. Mais vouloir tout politiser aussi serait dommage et triste. Comme si on est intouchable. Allez voir ce que se passe dans les autres pays. Des gens ont été jugés suite à des plaintes et passer à côté après avoir été mis en accusation. Mais toujours dans le vindicatif c’est en faut de compte des gens qui ont le droit de porter plainte.

On a compris que ce sont des affaires mais est-ce que l’état aussi à travers la justice essaie de lui barrer la route ?

Les magistrats disent leurs opinions mais pas tous. Nous avons une justice solide. On se projette sur d’autres aspirations et on va vers des élections. Des pays ont réussi certes mais c’est un processus. Macky gére ce pays. En tout état de cause c est un pays stable et nous le devons en partie à la Constitution . Mais vouloir tout changer bon je ne dis pas qu’il faut dialoguer mais pas à pas pour les réformes. Mais copier des modèles d’ailleurs posé problème.

Sur ce point il y a des activistes. N’y a-t-il pas un abus du pouvoir ?

Je pense qu’on va vers un dégel et on ne peut pas rester sur cette pente. Il y’a aura de la décrispation mais en un moment donné il fallait que l’état aussi soit ferme. Disons le parent qui couve sa famille. En un moment donné l’état a pensé qu’on vers des dérives et qu’il fallait corriger. Prenons le cas du Dr Niang qui dit ne pas avoir posé un acte médicale. De meme que le Dr Cisse. Il dit que c’est un gynécologue qui a cela en catimini. Mais depuis quand on signe des conventions pour parler d’assurance. Tous les médecins jurent à travers le sermon d’hypocrate et de porter assistance. Alors quand on parle de faveur de contrat d’exclusivité qu’on lui a demandé si vous êtes de Pastef ou pas. Appartenance à un parti ou pas joue sur le niveau de prise en charge. La famille à porte plainte et la mairie aussi. Il faut élucider. Il y a eu mort d’homme.

Mais il y a la diligence par laquelle on traite le dossier des gens de l’opposition par rapport à d’autres ?

Nous sommes dans une période comme si on multiplie les appels à l’insurrection les délits d’opinion, etc. Si cette multiplication de ces actes se font en un moment c’est normal que l’état agisse.

Une plainte se Yaw à l’endroit de certaines autorités vous en dites quoi ?

Déjà les spécialistes ont expliqué qu’ils ont fait fausse route. Ce n’est pas de cette manière la surtout cette palette d’autorités. C’est juste une agitation et cela entre dans le processus déclenché pour ternir l’image. Le général Moussa Fall qui a du pouvoir tel qu’octroyé par le président de la république est entrain de travailler mais c’est de l’agitation médiatique. Ils auraient dû demander à leur conseiller que la Haute cour sachant qu’elle n’existe pas encore. C’est juste pour ternir notre image.

Macky a été interpellé sur le 3ieme mandat. Semble-t-il tout dépend de lui !

C’est le charme juridique.

Oui il y a l’apanage de plusieurs théories mais je pense que les personnes cités sont sur l’aspect morale. Macky en un moment a eu cette volonté de ne faire que c’est deux mandats. Mais il existe aussi d’autres constitutionnalistes aussi qui ont émis le contraire.. La volonté de la personnes peut évoluer au regard du contexte ‘aussi des enjeux. Je pense que et c est mon avis, qu’il a cette volonté au plan moral de rester à deux mandats mais le Pr Babacar Gueye avaient dit que juridiquement il pouvait se présenter. Cela est conforté par l’avis du Conseil constitutionnel de 2012. En 2016, ledit conseil lui a dit que votre mandat de 7 ans est hors de portée et ne saurait être considéré comme un mandat de 5 ans. Juridiquement le premier mandat de 5 ans a démarré en 2019.

N’avons-nous pas été piégés ?

Je ne pense pas. Ce que j’aurai dit ce sont des conclaves sur cette question pour prendre en charge cette disposition transitoire. Juridiquement il peut se présenter maintenant est ce que la parole ou les propos sont-ils au dessus des lois ? Je ne le pense pas aussi. On veut clarifier les chose par morale mais cette brèche ne sera jamais fermée. Personne ne sait ce qui se passer mais moi je le souhaite c est à dire qu’il se présente.

Pourquoi pas un autre ?

Non ! Nous pensons objectivement que ce pays est dans un tournant sensible. Il ne faut pas se priver de son parcours certes et il s’est construit et avec beaucoup d’expérience. Mais regardez notre sous région et face aux enjeux d’exploitation pétrolières et avec les contrats signés. Sonko a dit qu’il va mettre un terme à tous ces contrats déjà signés. Mais beaucoup de pays sont instables à cause des déclarations. Mais c’est le chaos après. Au-delà de cela je pense que quand même il y’a un changement de paradigme. Les questions énergétiques sont réglées pratiquement. L’agriculture nourrit son homme. Des efforts sont faits, le pays est désenclavé et mis sur orbite. Les questions énergétiques réglées car le pays avait des problèmes d’électricité.

Le régime a 11 ans aujourd’hui quelles le bilan?

On fait 11 ans mais le gap est résorbé. Maintenant doit on stopper cet élan de développement à cause des nouveaux leaders ? À 10 mois de la présidentielle vous entendrez jamais une offre programmatique venant de l’opposition. Leur problème c’est Macky et le 3ieme mandat.

Cet élan est passé par le Pse au Pap2A. Au nom de la morale pourquoi ne devrait-il pas respecter sa parole ?

Ce pays va changer de visage. Alors est ce que moral est au-dessus de l’éthique ? Je ne pense pas. Mais le contexte actuel exige une stabilité et on espère que des puissances ne vont pas profiter de cette tension politique pour saper la cohésion nationale. C’est ça l’enjeu et que les djihadistes ne sont pas loin et veulent accéder dans ce pays mais il faut aussi intégrer cette réalité aussi.

Au niveau de Bby l’unité est mise à l’épreuve. Alors y-a-t’il quelques chose à faire ?

Il est claire que ce contact réussi Bby va en faire les frais mais il faut prendre aussi la cohésion du groupe. On voit une coalition durer autant d’année. Bon que quelqu’un sort ça n’altère pas cette coalition de passe Bby. On a eu beaucoup de gens. La problématique de la candidature est personnelle qu’ Idrissa Seck sorte, Bby restera forte. Macky reste le candidats mais on peut avoir des échappées.

MOMAR CISSE