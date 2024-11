Mercato: Le Real Madrid a l’intention de réaliser quelques ventes

Partager Facebook

Les temps sont un peu durs du côté de Madrid en ce moment. Forcément, toute l’attention du grand public se concentre sur les prestations des troupes de Carlo Ancelotti sur le rectangle vert, ou encore sur les déboires sportifs de Kylian Mbappé.

Le Real Madrid a l’intention de réaliser quelques ventes ces prochains mois pour renflouer les caisses. Mais en coulisse, le Real Madrid a aussi essuyé quelques revers. Les problèmes d’insonorisation du Bernabéu ont par exemple poussé la mairie à interdire les concerts jusqu’à nouvel ordre, et ce alors que les Merengues comptaient se remplir les poches avec ce type d’évènements.

Des pertes sur des revenus qui étaient déjà budgétés et qui obligent donc les Madrilènes à réduire un peu la voilure. Le club reste dans une situation financière très saine, mais les dirigeants souhaitent réaliser une ou deux ventes pour compenser ce manque à gagner. Les Merengues ne souhaitent pas se séparer de stars, mais de joueurs moins importants de l’effectif. Il y a ainsi quatre joueurs qui sont sur le marché et le premier, et le plus intéressant, c’est Aurélien Tchouameni. Le milieu de terrain ne fait toujours pas l’unanimité, en interne ou auprès des fans, mais conserve une belle cote sur le marché, en Angleterre notamment. Autre Français pour qui le Real Madrid écoutera des offres c’est Ferland Mendy car il n’a pas vraiment la cote auprès de tout le monde à Madrid.

Le plus surprenant, on apprend que Brahim Diaz est aussi sur le marché. Plutôt performant en sortie de banc, l’international marocain pourrait donc quitter Madrid en cas de proposition intéressante. En plus de ces quatre éléments, le média explique que Lunin et Rüdiger ont déjà été objet de propositions intéressantes, venant d’Angleterre pour le premier et d’Arabie saoudite pour le second.

Les Madrilènes n’ont pas spécialement envie de les voir partir, mais tout dépendra de la volonté des joueurs. Les prochains mois risquent d’être animés à Madrid !