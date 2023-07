Barcelona's Gabonese midfielder Pierre-Emerick Aubameyang looks on before the start of the friendly football match between FC Barcelona and Manchester City, at the Camp Nou stadium in Barcelona on August 24, 2022. (Photo by Josep LAGO / AFP)

Mercato: Pierre-Emerick Aubameyang est à l’OM, pour trois ans L’Olympique de Marseille a officialisé ce vendredi la signature de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant arrivé en provenance de Chelsea est la troisième recrue estivale de l’OM. Son arrivée ne faisait plus aucun doute, elle est désormais officielle : Pierre-Emerick Aubameyang (34 ans) est un joueur de l’Olympique de Marseille ! Le club phocéen a annoncé ce vendredi la signature de l’international gabonais. L’OM ne précise pas la durée du contrat de sa nouvelle recrue offensive, mais on parle d’un bail de trois ans, soit jusqu’en juin 2026. Pour rappel, l’ancien Stéphanois a été libéré de sa dernière année de contrat par Chelsea, Marseille n’a donc pas eu d’indemnité de transfert à payer. Un joli coup pour le 3e de la dernière saison de Ligue 1. Un buteur à l’OM Après Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, la direction marseillaise offre à son nouvel entraîneur Marcelino une nouvelle recrue très intéressante, un attaquant expérimenté et habitué au très haut niveau. Dans le 4-4-2 du technicien espagnol, Aubameyang peut apporter du mouvement sur le front de l’attaque, créer des décalages et faire des appels dans la profondeur pour se compléter avec Vitinha, qui est plus un joueur de surface. Mais l’OM s’offre aussi un buteur. J’aime ça : J’aime chargement… Partager Facebook

Twitter

LinkedIn