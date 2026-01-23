Mercedes Vera Martin reçue au Palais : Le Sénégal et le FMI sur la voie d’un nouvel accord

La nouvelle cheffe de mission du FMI pour le Sénégal, Mercedes Vera Martin, a été reçue, ce vendredi, par le Président Bassirou Diomaye Faye au Palais de la République. L’objectif de cette audience était de définir une feuille de route stratégique pour garantir la stabilité macroéconomique du pays.

Selon des sources proches de la rencontre, les discussions ont porté sur le futur programme de financement du Sénégal. Mercedes Vera Martin s’est montrée rassurante, évoquant une « transition courte » avant la conclusion d’un accord définitif.

La cheffe de mission du FMI a également félicité le Sénégal pour le sacre des Lions lors de la CAN 2025, soulignant l’importance de ce moment de joie nationale. Cette rencontre marque un pas important dans les relations entre le Sénégal et le FMI, et devrait permettre de sceller un futur accord de programme.

