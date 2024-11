MESSAGE DU PRÉSIDENT D’HONNEUR DE LA COALITION TAKKU WALLU SÉNÉGAL

Partager Facebook

Chers compatriotes, chers militants du PDS et chers membres de la Coalition Takku Wallu,

C’est avec une grande satisfaction que j’ai accueilli aujourd’hui une délégation de la Coalition Takku Wallu pour une rencontre de courtoisie, un moment d’échange et de réflexion qui renforce notre engagement commun envers l’avenir de notre pays.

Ces moments d’échange me touchent profondément et réaffirment notre détermination à préserver et à défendre ensemble les valeurs et les acquis qui font la fierté de notre pays.

La Coalition Takku Wallu, par sa diversité et sa force, incarne cet esprit d’unité nationale et ce souci de l’intérêt général. Vous êtes la voix de l’espoir, de la justice, et de la stabilité. Votre engagement à réconcilier les Sénégalais autour de valeurs communes est essentiel pour maintenir notre cohésion sociale et préserver la paix. Je suis particulièrement fier de la place que vous accordez à la jeunesse, cette jeunesse qui est notre force et notre avenir.

Tout au long de ma vie, j’ai cru en notre

jeunesse, je l’ai encouragée et soutenue. Aujourd’hui, je réitère mon appel à notre

jeunesse, aux étudiants et aux jeunes entrepreneurs : croyez en vos capacités, prenez part à l’action politique, car le Sénégal a besoin de vous, de votre énergie, de vos idées et de votre engagement.

Le Sénégal ne doit jamais sombrer dans des dérives qui menaceraient sa démocratie et sa stabilité. J’invite tous les Sénégalais, les militants, les sympathisants et les partisans du progrès, à soutenir cette coalition lors des élections du 17 novembre 2024,

pour assurer un équilibre des pouvoirs et un avenir prospère pour notre pays.

Que Dieu bénisse le Sénégal et nous guide sur la voie de la paix, de l’unité, et du progrès.

Le Président Abdoulaye Wade