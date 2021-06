Météo : Les prévisions de l’Anacim pour les prochaines 24 heures

Au courant des prochaines 24 heures, le ciel s’éclaircira progressivement sur une bonne partie du pays, notamment dans les localités Nord et Centre, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), dans son bulletin publié ce lundi 28 juin et valable jusqu’à demain, mardi 29 juin 2021, à 12 heures.

Toutefois, durant la nuit des pluies accompagnées d’orages isolés pourraient intéresser les régions Sud du territoire. La sensation de chaleur se maintiendra à l’intérieur du pays, particulièrement dans les zones Nord et Centre où les températures maximales évolueront entre 38 et 43°C.

Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents, d’intensité faible à modérée, seront de secteur Ouest à Sud-ouest sur l’ensemble du territoire.

Les conditions météorologiques en mer seront stables sur les côtes sénégalaises ces prochaines 24h, termine l’Anacim dans son bulletin de ce lundi 28 juin.