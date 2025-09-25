Métiers du pétrole et du gaz : Une vingtaine de tchadiens formés au Sénégal par l’INPG

Partager Facebook

L’Institut National du Pétrole et du Gaz (INPG) du Sénégal a organisé, ce jeudi 25 septembre 2025, à l’hôtel King Fahd Palace, une cérémonie de remise de certificats à la première cohorte d’inspecteurs de l’Autorité de Régulation du Secteur Pétrolier Aval du Tchad (ARSAT). Cette cérémonie marque la fin d’une formation intensive de cinq mois, dispensée par l’INPG aux agents de l’ARSAT, établissement public tchadien chargé de la régulation, du contrôle et du suivi du secteur pétrolier aval.

Du 5 mai au 23 septembre 2025, les inspecteurs de l’ARSAT ont suivi un programme de formation conçu sur mesure, couvrant les domaines du raffinage, du transport, du stockage, de la distribution et de la commercialisation des produits pétroliers et gaziers. Grâce à cette formation, les inspecteurs sont désormais habilités à prêter serment devant les autorités compétentes du Tchad et à être déployés sur le terrain pour assurer leurs missions de régulation et de contrôle. Ils ont reçu leurs diplômes ce jeudi en marge d’une cérémonie qui a réuni plusieurs personnalités dont le directeur général de l’INPG qui a tenu à expliquer le processus aboutissant à la formation des jeunes inspecteurs tchadiens. « Nous avons lancé au niveau de l’INPG des formations fortifiant dans les métiers du pétrole et du gaz. Nous avons des certificats de raffinage, de transport, de stockage et de distribution. Au dessus de ces certificats, on a un autre qui donne le grade d’inspecteur dans le secteur aval. Quand nous avons lancé cela, tous les pays africains se sont mis à nous demander de former des inspecteurs pour eux. C’est ce que le Tchad a fait », a-t-il déclaré.

Poursuivant, le Dr Mbaye indique que la mission de l’Institut qu’il dirige, c’est d’être le bras armé du contenu local, c’est-à-dire mettre l’expertise au centre du secteur pétrolier et gazier. Mieux, le directeur général de l’INPG dit avoir comme ambition de faire du Sénégal le hub de l’expertise pétrolière et énergétique en Afrique. Pour cela, il nécessaire, selon lui, d’avoir un institut qui répond aux normes internationales. Outre ces précisions, le DG de l’INPG a magnifié la coopération sud sud entre le Sénégal et le Tchad, tout en révélant que d’autres pays comme le Gabon, le Cameroun ou encore le Niger vont, eux aussi, envoyer des inspecteurs au Sénégal pour une formation.

Emboitant le pas au directeur général de l’INPG, le représentant de l’Autorité de Régulation du Secteur Pétrolier Aval du Tchad (ARSAT) a lui aussi salué cette coopération entre son pays et le Sénégal tout en espérant qu’elle va perdurer. « Mon impression, c’est la satisfaction, car il y a de cela huit mois que nous nous sommes rendus ici au Sénégal. Nous avons négocié avec les responsables de l’INPG pour la formation de nos experts. Sur cette base, nous avons une première cohorte d’inspecteurs qui ont subi une formation de cinq mois. La coopération entre les deux institutions va bien et nous espérons qu’elle va continuer afin que nous ayons un plus grand nombre d’inspecteurs formés et qui pourront faire un travail convenable sur le terrain », a-t-il affirmé.

Cette initiative illustre l’importance de la coopération entre les institutions africaines pour répondre aux défis communs de la gouvernance des ressources naturelles et du développement des compétences locales. L’INPG, en renforçant les capacités de l’ARSAT, réaffirme son rôle moteur dans la formation et l’accompagnement des acteurs du secteur des hydrocarbures, non seulement au Sénégal, mais également dans toute la sous-région et sur le continent africain.

Cette formation intensive est, en effet, un pas important vers le renforcement des capacités du secteur pétrolier tchadien. Les inspecteurs de l’ARSAT, désormais mieux équipés pour assurer leurs missions, contribueront à la bonne gouvernance des ressources naturelles et au développement économique du Tchad.

Enfin, L’INPG et l’ARSAT ont posé les bases d’une coopération fructueuse qui devrait se poursuivre dans les années à venir. Cette initiative est un exemple concret de la coopération Sud-Sud et de la solidarité entre les pays africains.

EL HADJI MODY DIOP