Meutre de Baba Abdoulaye Diop : Pastef France condamne et réclame justice

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le 20 décembre 2025, la communauté sénégalaise a été frappée par un drame odieux : le meurtre de Baba Abdoulaye Diop, un militant du Pastef vivant en France tué par un autre Sénégalais.

PASTEF France, dans un communiqué, a exprimé sa profonde consternation et sa solidarité à la famille de la victime, ainsi qu’à l’ensemble des militants et sympathisants affectés par ce crime.

Par ailleurs, Pastef France dit condamner avec la plus grande fermeté cet acte qu’il juge « ignoble, barbare et inacceptable ». L’organisation dénonce, ainsi, toute forme de violence, de xénophobie et de haine, qui sont à l’opposé des valeurs fondamentales de dignité humaine, de justice et de vérité qu’elle défend.

Le parti exprime également ses sincères condoléances à la famille endeuillée et à ses proches, et indique partager pleinement leur douleur, leur émotion et leur indignation. Dans cette perspective, PASTEF France exprime son engagement à défendre les droits des compatriotes et à soutenir la recherche de toute la lumière sur les circonstances de ce crime, afin que justice soit rendue.

Publié par EL HADJI MODY DIOP