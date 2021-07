Milan : Calhanoglu explique son départ à l’Inter

En fin de contrat avec le Milan AC, Hakan Calhanoglu (27 ans, 33 matchs et 4 buts en Serie A pour la saison 2020-2021) a quitté les Rossoneri et signé chez le rival, l’Inter Milan, le mois dernier.

Une décision regrettable aux yeux de certains observateurs, mais le milieu offensif turc n’a aucun regret. L’ancien d’Hambourg a d’ailleurs expliqué son choix.

“Au Milan, seul Pioli (l’entraîneur) voulait de moi. Je suis curieux de jouer dans le 3-5-2 de Simone Inzaghi et d’intégrer le rôle qu’occupait Luis Alberto à la Lazio. Et je ne suis pas le premier joueur à quitter le Milan AC pour l’Inter. Après l’Euro, j’ai reçu un appel de Piero Ausilio et nous avons rapidement trouvé un accord”, a assuré le Nerazzurro au micro de DAZN.