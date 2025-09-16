Ministère de la Justice : Ousmane Diagne passe le témoin à Yassine Fall

C’est dans une discrétion totale que s’est déroulée la passation de service entre Yassine Fall et Ousmane Diagne ce matin.

Contrairement aux autres ministres nouvellement nommés, Yassine Fall a été installée dans ses fonctions de ministre de la justice dans la sobriété.

Pour rappel, elle était ministre des affaires étrangères. À noter également que sa nomination a suscité une vague d’indignation du côté de l’opposition. D’ailleurs, des opposants regroupés autour du Front pour la Défense de la Démocratie (FDR) prévoient d’organiser une marche pour contester sa nomination.

El HADJI MODY DIOP