Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
Screenshot 20250916 1359472

Ministère de la Justice : Ousmane Diagne passe le témoin à Yassine Fall

16 septembre 2025 Actualité

C’est dans une discrétion totale que s’est déroulée la passation de service entre Yassine Fall et Ousmane Diagne ce matin.

Contrairement aux autres ministres nouvellement nommés, Yassine Fall a été installée dans ses fonctions de ministre de la justice dans la sobriété.

Pour rappel, elle était ministre des affaires étrangères. À noter également que sa nomination a suscité une vague d’indignation du côté de l’opposition. D’ailleurs, des opposants regroupés autour du Front pour la Défense de la Démocratie (FDR) prévoient d’organiser une marche pour contester sa nomination.


El HADJI MODY DIOP

Vérifier aussi

1757972870407

Palais : Le Président Diomaye Faye a reçu en audience le Président directeur général de la société émiratie Air Dynamics Solutions

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved