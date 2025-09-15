Ministère de l’intérieur : Jean Baptiste Tine passe le témoin à Me Bamba Cissé

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le nouveau ministre de l’intérieur en l’occurrence maître Bamba Cissé a pris fonction officiellement ce lundi. Lors de sa passation de service avec le général Jean Baptiste Tine, Mouhamadou Bamba Cissé a dévoilé son ambition de faire du Sénégal un pays où régneront l’ordre et la sécurité. « Notre pays demeure un havre de paix et de stabilité dans un environnement fragile exposé à des violences et agressions en milieu rurale et urbain. Notre priorité sera donc d’assurer le bon ordre, la tranquillité et la sauvegarde des personnes et de leurs biens », a-t-il assuré.

Poursuivant, l’avocat indique qu’il va davantage remettre en scelle l’ordre, le civisme, la sûreté, la tranquillité, la salubrité publique, entre autres, et affirme que ces objectifs seront au cœur de son action. Me Bamba Cissé promet, en outre, de travailler à ressusciter des vertus comme la discipline, l’amour du bien commun et l’amour de la patrie.

Par ailleurs, le désormais premier flic du pays dit rendre hommage à toutes forces de défense et leur renouveller toute son affection en assurant qu’elles trouveront en lui « un collaborateur sincère et prêt avec elles à atteindre les objectifs assignés ».

Sur un autre registre, la robe noire prône une doctrine du service public et non de la puissance publique. Selon lui, le droit administratif a évolué et qu’on est parti d’un droit administratif de la puissance publique à un droit administratif du service public, c’est-à-dire un service public au bénéfice de tous les sénégalais.

Ainsi, il appelle tous ses collaborateurs à travailler main dans la main pour créer un climat propice à la réussite de leurs actions tout en leur promettant un dialogue dynamique avec de larges consensus.

Enfin, le nouveau ministre de l’intérieur dit tendre la main aux hommes politiques et chefs religieux. « Aux acteurs politiques et à la société civile, ma porte vous sera grandement ouverte de tout le temps. Je puis vous rassurer de ma disponibilité et ensemble nous mènerons la barque à bon port. À ceux là, j’associe aussi les guides religieux », a-t-il conclu tout en remerciant le Président de la République, son Premier ministre, ainsi que ses collègues avocats qui sont venus assister à sa prise de fonction.

El HADJI MODY DIOP