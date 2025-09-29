Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1759153311752

Ministère des infrastructures : Dethie Fall effectue sa première séance de travail avec PROMOVILLES

29 septembre 2025 Actualité

Le Ministre des Infrastructures, Monsieur Déthié Fall a effectué sa première séance de travail avec le personnel du PROMOVILLES dirigé par son Coordonnateur National, Monsieur Serigne Ndiaye.

L’occasion a été saisie pour présenter le Programme de Modernisation des Villes, le bilan de ses interventions ainsi que ses perspectives.

Le ministre a salué les performances réalisées par le personnel du PROMOVILLES et a témoigné l’importance et la pertinence des projets réalisés et qui sont spécialement dédiés à la modernisation des villes et communes du Sénégal.


Il a aussi marqué son engagement à accompagner le PROMOVILLES dans le renforcement de ses interventions sur tout le territoire national et la mobilisation de plus financement.

Vérifier aussi

amadou ba

Son fils en prison, Amadou Bâ parle enfin !

Le parti d’Amadou Bâ, la Nouvelle responsabilité dénonce une « répression judiciaire ouverte » et …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved