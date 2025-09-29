Ministère des infrastructures : Dethie Fall effectue sa première séance de travail avec PROMOVILLES

Le Ministre des Infrastructures, Monsieur Déthié Fall a effectué sa première séance de travail avec le personnel du PROMOVILLES dirigé par son Coordonnateur National, Monsieur Serigne Ndiaye.

L’occasion a été saisie pour présenter le Programme de Modernisation des Villes, le bilan de ses interventions ainsi que ses perspectives.

Le ministre a salué les performances réalisées par le personnel du PROMOVILLES et a témoigné l’importance et la pertinence des projets réalisés et qui sont spécialement dédiés à la modernisation des villes et communes du Sénégal.

Il a aussi marqué son engagement à accompagner le PROMOVILLES dans le renforcement de ses interventions sur tout le territoire national et la mobilisation de plus financement.