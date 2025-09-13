Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
Ousmane Diagne

Minsitère de la Justice : Pourquoi Ousmane Diagne a été écarté

13 septembre 2025 Rewmi.com


Le 6 septembre 2025, Ousmane Diagne a été limogé de son poste de ministre de la Justice. À sa place, Yassine Fall, figure politique de la majorité, prend les clés de ce département miinstériel.

 Alioune Ndoye, ancien procureur devenu député, donne les raisons du limogeage de Ousmane Diagne de la chancellerie. Selon lui, l’ex-ministre n’a pas réussi à se départir de sa culture de parquetier. « Souvent, dans son discours, il soulignait que le temps de la justice n’est pas celui des hommes et qu’il n’allait pas faire pression sur la justice. Il réagissait comme un Procureur et non comme un ministre », a déclaré Alioune Ndoye.

Pour l’ex-procureur, le rôle de ministre de la Justice est avant tout politique, et doit s’accompagner d’un discours en cohérence avec la ligne gouvernementale. « Parler d’indépendance de la justice, c’est gênant dans une fonction ministérielle. C’est à l’Union des magistrats du Sénégal de tenir ce genre de posture, pas au ministre », a-t-il ajouté.

Tags

Vérifier aussi

90974294 64045846

Le coup de fil de Cheikh Yérim à Khalifa Sall

Après la sortie du journaliste sur les plateaux de la 7Tv qui a mis le …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved