Minsitère de la Justice : Pourquoi Ousmane Diagne a été écarté

Le 6 septembre 2025, Ousmane Diagne a été limogé de son poste de ministre de la Justice. À sa place, Yassine Fall, figure politique de la majorité, prend les clés de ce département miinstériel.

Alioune Ndoye, ancien procureur devenu député, donne les raisons du limogeage de Ousmane Diagne de la chancellerie. Selon lui, l’ex-ministre n’a pas réussi à se départir de sa culture de parquetier. « Souvent, dans son discours, il soulignait que le temps de la justice n’est pas celui des hommes et qu’il n’allait pas faire pression sur la justice. Il réagissait comme un Procureur et non comme un ministre », a déclaré Alioune Ndoye.

Pour l’ex-procureur, le rôle de ministre de la Justice est avant tout politique, et doit s’accompagner d’un discours en cohérence avec la ligne gouvernementale. « Parler d’indépendance de la justice, c’est gênant dans une fonction ministérielle. C’est à l’Union des magistrats du Sénégal de tenir ce genre de posture, pas au ministre », a-t-il ajouté.