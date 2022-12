MMA : Reug Reug arrache une nouvelle victoire sur l’Ouzbek Jasur

Reug Reug a remporté sa 5ème victoire professionnelle en MMA en battant l’Ouzbek Jasur Mirzamukhamedov par décision unanime.

C’était l’une des attractions de la soirée MMA organisée par One Championship et le sénégalais Reug Reug n’a pas déçu. Mais pour une fois ce n’est pas par KO ou par TKO, car Reug Reug a dû aller au bout du temps imparti de 15 mns (3 rounds de 5 mns) et a obtenu sa victoire l’Ouzbek Jasur Mirzamukhamedov par décision unanime du jury.

Une belle victoire donc pour le « lutteur » sénégalais Reug Reug qui poursuit donc victorieusement son aventure MMA et peut maintenant se concentrer sur la préparation de son combat de lutte sénégalaise prévu contre Sa Thiès.