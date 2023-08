Mode : Lesly Mac fête ses 15 ans…

Le 02 Septembre 2023, Lesly Mac fête ses 15 ans, à la Maison de Culture Douta Seck, où l’art, la mode et la culture convergent.

Le défilé de mode de Lesly Mac promet d’être une expérience sensorielle unique, combinant des textures chatoyantes, des couleurs vibrantes et des coupes audacieuses. Cet événement extraordinaire célébrera non seulement l’expérience et l’extraordinaire travail accumulé, mes réalisations passées, mais également le style unique et assumé de cette artiste en plein essor.

La styliste de renommée met en scène l’élégance à travers une créativité sans frontière qui transcende la culture africaine. Depuis 2008, la talentueuse designer Charlène Todé mêle tradition et modernité pour créer des pièces uniques qui reflètent la beauté de chaque femme, et pas que puisque Charléne est aussi diplômée. L’on annonce le lancement de sa nouvelle collection lors du défilé de mode, célébrant une décennie et demie de beauté inspirée.

Depuis ses débuts il y a 15 ans à l’espace Douta Seck, Charlene Todé a tracé un chemin éblouissant dans le monde de la mode. Elle s’affirme aujourd’hui comme une référence internationale, ayant réussi à redéfinir l’esthétique de la mode africaine. Elle manie avec grâce les techniques, embrassant les tissus et les motifs dans un style contemporain. Chaque création est un hommage aux traditions riches issues de sa multiculturalité, tout en incarnant une modernité captivante.

« 15 ans déjà!! Pour moi c’est un rêve qui se réalise. Une aventure qui n’a pas toujours été facile. Un chemin parsemé d’embûches mais pas que. J’ai traversé des périodes de doute, j’ai failli renoncer à plusieurs reprises mais la passion pour ce métier m’a permis de persévérer et je continue d’apprendre encore aujourd’hui. Cet événement est aussi pour moi un nouveau départ, l’occasion de réaffirmer les valeurs de LeslyMac et repositionner sa marque comme une entreprise éthique et engagée. J’ai de grands projets dans le domaine de la mode et j’espère que cette année sera plus révélatrice. Je remercie Dieu pour tout et je suis convaincu que le meilleur reste à venir ! », déclare Charléne.