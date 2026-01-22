Modernisation de la justice : Bassirou Diomaye Faye annonce une batterie de réformes

Partager Facebook

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a lancé un appel à une refondation profonde du système judiciaire sénégalais, plaçant la transformation numérique au cœur des réformes à engager. Il a fait cet appel lors de la rentrée solennelle des Cours et Tribunaux, soulignant que la modernisation de la justice est une exigence morale, institutionnelle et démocratique.

Dans son discours, le chef de l’État a mis en exergue les enjeux liés à l’essor des technologies de l’information et de l’intelligence artificielle, et a insisté sur la nécessité de concilier innovation technologique et principes fondamentaux de la justice, notamment l’indépendance, l’impartialité, la dignité et le secret des délibérations.

Dans cette perspective, plusieurs projets structurants ont été évoqués, dont la plateforme e-Justice, destinée à la dématérialisation des procédures civiles et pénales, et e-Services, visant à faciliter l’accès des usagers aux actes judiciaires en ligne. La digitalisation du casier judiciaire, de la gestion pénitentiaire et de la justice des mineurs figure également parmi les priorités.

Aussi, le Président de la République a mis l’accent sur la généralisation des expériences pilotes déjà menées dans certaines juridictions et a appelé à accélérer la mise en œuvre du schéma directeur du numérique dans la justice. Sur ce volet, il a assuré prendre les mesures requises pour permettre aux juges de rendre leurs décisions dans des délais raisonnables, en toute indépendance et impartialité.

« Le numérique et l’intelligence artificielle ne doivent pas menacer la justice, mais en être les garants et les protecteurs », a-t-il déclaré, réaffirmant l’ambition de bâtir une justice numérique souveraine, sécurisée et inclusive. C’est par ces mots que le président Bassirou Diomaye Faye a déclaré officiellement ouverte l’année judiciaire 2026.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com