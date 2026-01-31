Uploader By Gse7en
Modernisation des villes religieuses : Darou Moukhty doté d’une maison des hôtes

31 janvier 2026 Actualité

Le ministre de l’Urbanisme, Moussa Bala Fofana, a remis des équipements et réceptionné la Maison des hôtes de Darou Moukhty, dans le cadre du Programme national d’aménagement et de modernisation des villes religieuses (PNAMVR).

Cette infrastructure, voulue par le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, vise à moderniser les cités religieuses, considérées comme des pôles de spiritualité et de développement territorial.

La maison des hôtes, construite en R+2, dispose de 18 chambres, 2 suites, une salle de réception et des équipements de qualité. Le ministre a salué l’accueil des autorités locales et a réaffirmé l’engagement de son département à poursuivre ces actions à l’échelle nationale.

