Modernisation du forail de Diamagueune-Sicap Mbao : Une enveloppe de 1,8 milliards FCFA dégagée par le gouvernement

19 décembre 2025 Actualité

Le ministre de l’agriculture, Dr Mabouba Diagne, a dévoilé, ce vendredi 19 décembre 2025, le projet de modernisation du foirail de Diamagueune Sicap Mbao, financé exclusivement sur fonds propres de l’État. Un investissement stratégique voulu par le Premier ministre Ousmane Sonko pour sortir ce site historique de la précarité.

Le foirail de Diamagueune, créé en 1946, sera transformé en un espace sécurisé et aux normes internationales sur 4 hectares. L’objectif est d’améliorer les conditions de travail des 1145 acteurs permanents et de gérer les 1500 têtes de bétail journalières.

Le projet intègre un système de valorisation des déchets organiques pour fertiliser les sols sénégalais. Il s’inscrit dans une série de réformes visant à faire de l’élevage un pilier de l’économie nationale, avec une attention particulière portée à l’insertion des jeunes.

Le gouvernement Sonko affirme sa volonté de ne plus dépendre de l’aide extérieure pour les infrastructures stratégiques de l’élevage, contribuant ainsi à la souveraineté alimentaire du Sénégal.


Publié par EL HADJI MODY DIOP

