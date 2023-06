Modification du code électoral: L’analyste de Ndiaga Sylla expert électoral

Les membres de la commission politique du dialogue national ont certes avancé tout en apportant des modifications dans le présent code électoral. Mais pour l’expert électoral Ndiaga Sylla, il est inopportun de personnaliser les choses. Il a salé le retour de Karim Wade mais préfère un parrainage « optionnel. »

Selon le journal Le Monde, c’était le point le plus attendu du dialogue national qui s’est ouvert le 31 mai à Dakar entre le pouvoir et certains partis d’opposition. Les principaux rivaux du président Macky Sall recouvriront-ils les droits civiques dont ils ont été déchus suite à des condamnations ? Et pourront-ils se présenter à l’élection présidentielle de 2024 ? La commission politique a répondu par l’affirmative, se disant favorable à une modification des articles L28 et L29 du code électoral, ce qui permettrait une réhabilitation des droits civiques et politiques des personnes qui ont bénéficié d’une grâce présidentielle et qui ont purgé leur peine.

Dès lors, l’on mentionne que les membres de la commission politique sont contents de leur travail. Par rapport à la modification du code électoral il y a eu les deux cas dont Khalifa et Karim qui sont désormais dans la course. Pour l’expert électoral, la révision voulue aurait contribué à dépersonnaliser les choses. Car, dit-il « si nous étions évertués à modifier le code électoral tels que édicté au plan international et réitéré par les missions d’audit du fichier dont celle de l’Union européenne, on n’aurait pas assisté à cette sortie de personnalisation des choses. Mais tout compte fait si cela permet d’avoir des élections inclusives c’est salutaire mais il existe aussi un cas dont il faut aussi se pencher et il n’est pas des moindres et malheureusement ces dispositions ou modification du code électoral risquent aussi de ne pas être intégrés. »

Retour de Karim dans la sphère politique

Outre les modifications le retour de Karim participe bien à la pluralité des candidatures selon Ndiaga Sylla. A l’en croire, le Pds reste un parti fort et ancré et cela va participer à la redistribution des cartes. S’agissant des conclusions du rapport, il explique qu’en attendant la publication du rapport final on a pu apprécier les conclusions et positivement même si sur un certains nombre de questions dont la question du parrainage et de la restauration du droit de vote des candidats il y a des avancées. « Mais je ne suis pas satisfait aussi bien sur la restauration des droits de vote suite à la condamnation avec la révision des art. L28 mais la voix légale étant l’abrogation des articles L29 et L30. Sur ce point il faut se réjouir des avancées obtenir avec la modification de L29 qui instituait la déchéance électorale pour les délits. Aujourd’hui la déchéance électorale est limitée à 5 ans après avoir purgé sa peine » indique l’expert électoral. Pour L28, Ndiaga Sylla dit ne pouvoir accepter qu’on puisse laisser à l’appréciation du Président de la République par une grâce présidentielle et de restaurer le droit.

Des accords pour instituer un parrainage optionnel

Le dialogue national auquel ont pris part des acteurs politiques, de la société civile est aussi saisi par ces derniers pour se pencher sur le parrainage. L’objectif étant de rationaliser les candidatures, le « système citoyen » constituait un certain nombre d’obstacles surtout lié aux nombres exorbitants de candidats, d’électeurs exigés, de vérifications et de contrôle et effectivement de collecte., « C’est assez lourds mais ce que je déplore c’est sur la parrainage des élus qu’on ne puisse pas tenir compte des réalités politiques. Car de 2012 à nos jours rares sont les partis d’opposition qui parviennent à avoir le nombre requis de parrainage dont 13 députés. C’est plus grave en ce qui concerne les maires et les présidents de conseil. Ils dépassent légèrement 600.

Alors retenir 20% autour de 120 alors que nous avons qu’aucun parti d’opposition ne peut réunir 20 maires et Président départemental », a regretté Ndiaga Sylla. Cela lui renvoie à une conclusion dont « le parrainage optionnel risque de profiter à deux formations politiques et ce sera un moyen aussi de maintenir le suspense sur la candidature de Macky en 2024. Car lui qui devait commencer à collecter ses parrainages en fin aout début septembre, il a la latitude d’attendre la veille de sa candidature pour demander à 13 de ses députés de signer pour porter sa candidature. »

MOMAR CISSE