Les Bleus défiaient l’Angleterre en quarts de finale de Coupe du monde, ce samedi soir.

Le choc des titans, une rivalité qui s’affranchit des terrains délimités à la craie blanche, un nouvel opus d’un affrontement qui faisait saliver même les profanes… Ce France – Angleterre promettait énormément. De là à craindre que le jeu ne soit pas à la hauteur de l’enjeu, comme souvent dans les crispations des grands rendez-vous. Mais dès le quart d’heure de jeu, c’est la France qui prenait l’ascendant. Suite à un service d’Antoine Griezmann, Aurélien Tchouaméni contrôlait et osait une frappe gagnante du pied droit à vingt-cinq mètres. Jordan Pickford était impuissant et le ton était donné. Le duel tant fantasmé entre Hugo Lloris et Harry Kane allait tourner deux fois en faveur du portier tricolore face à son coéquipier en club.Le Français montrait aux médias anglais qu’il n’était pas le maillon faible de cette formation française, qui grâce aux reflexes de son gardien du temple, gardait son avantage au repos.