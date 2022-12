Mondial 2022 : Les Pays-Bas filent en quarts

Rapidement en tête et d’un froid réalisme, les Pays-Bas ont tranquillement pris la mesure des Etats-Unis ce samedi (3-1) pour s’emparer du premier billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022. Depay et les Pays-Bas prennent le quart !

Efficaces en première période, les Pays-Bas ont éliminé les Etats-Unis sans trop de difficultés (3-1) ce samedi à l’occasion du premier 8e de finale de la Coupe du monde 2022. Et pourtant, le début de partie ne se déroulait pas comme prévu pour les Oranje, sérieusement bousculés par des Américains sans complexes. Noppert décisif d’entrée A tel point que Noppert devait sauver les meubles d’entrée en détournant le tir de Pulisic, trouvé dans le dos de la défense. C’est ensuite Aké qui repoussait le danger in extremis sur un centre de l’ailier de Chelsea.

Des Oranje cliniques

Face à cet enthousiasme, les hommes de Louis van Gaal faisaient preuve d’un réalisme maximum en ouvrant le score sur leur première véritable occasion par Depay, sur un centre en retrait de Dumfries (1-0, 10e). Au fil des minutes, le rythme faiblissait ensuite et les Américains, décevants, avaient du mal à se défaire du pressing adverse. La Team USA sortait un peu de sa torpeur avant la pause, à l’image de ce tir de Weah repoussé tant bien que mal par Noppert, qui réveillait tout le stade. Mais ce sont les Bataves qui se mettaient finalement à l’abri par Blind, de nouveau servi en retrait par Dumfries (2-0, 45e+2).

Le break était fait… Rendez-vous contre l’Argentine ?

Le second acte démarrait très fort avec un sauvetage sur la ligne de Gakpo à qui répondait à l’autre bout du terrain une parade de Turner à bout portant ! Ce match s’ouvrait mais il fallait un double arrêt exceptionnel du gardien américain face à Koopmeiners et Depay pour maintenir son équipe en vie. Un geste important car, quelques instants plus tard, Wright relançait complètement cette partie en réduisant le score avec réussite (2-1, 75e). Ce but redonnait un nouvel élan à la Team USA, mais Dumfries, décidément dans tous les bons coups, enterrait définitivement les espoirs américains (3-1, 81e). Les Néerlandais seront bien au rendez-vous des quarts vendredi contre le vainqueur d’Argentine-Australie.