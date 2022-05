Mondial 2022: Un trio arbitral au Qatar

Ce jeudi 19 mai 2022, la Commission des Arbitres de la FIFA a désigné les arbitres qui officieront lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022.

Au total, ce sont 36 arbitres, 69 arbitres assistants et 24 arbitres assistants vidéo qui ont été sélectionnés en collaboration avec les six confédérations, sur la base de leur qualité et de leurs performances constatées à l’occasion de compétitions de la FIFA, mais aussi d’autres tournois nationaux et internationaux, disputés au cours des dernières années.

Les Sénégalais Maguette Ndiaye, Djibril Camara et El Hadji Samba font partie des arbitres retenus.