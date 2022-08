Mondial Basket 2023 : Le Sénégal bat le Cameroun (90-69)

Grosse performance des Lions du Basket à Monastir. Les protégés de Ngagne Desagana Diop viennent de remporter leur 3e match de ces éliminatoires du Mondial 2023. Ils ont, en effet, battu le Cameroun (90-69) en match comptant pour la 3e journée de la fenêtre 4.

Pour ce duel des Lions, les deux équipes n’ont pas timidement démarré la partie. Alors que Gorgui Sy Dieng lançait le compteur avec un tir primé, les Indomptables ont rattrapé le score avec un 9A après 5 minutes jouées. Deux tirs primés de Mbaye Ndiaye et Mo Faye vont permettre aux Lions de se détacher. Il faut noter que les Lions en ont réussi 5 lors de ce premier round pour le remporter finalement (27-20).

Moins prolifique, le Sénégal domine toujours à la pause

Le jeu défensif n’était pas reluisant lors du premier quart-temp. Il fallait corriger et il faut dire que c’est la satisfaction de la deuxième période. Les Lions ont pu limiter le jeu offensif des Camerounais. Toujours avec un bon apport des pivots sur les rebonds. Le Sénégal remporte ce round avec 21 points contre 15 points encaissés. Le Sénégal réussit 13 points d’écart à la pause (48-35).

Le Cameroun monte en puissance !

Les Lions ont débuté difficilement ce quart-temps. L’ailier fort Ibou Faye a été expulsé d’entrée. Avec une faute antisportive, il ne va pas continuer la partie, ayant déjà reçu une faute technique lors du premier round. L’adresse ne sera pas au rendez-vous pour le Sénégal au moment où le meneur Camerounais se réveille. Paris Lee est à 12 points à la fin de ce quart-temps. C’est un round pauvre pour les Lions qui encaissent 24 points avec seulement 18 inscrits. N’empêche, Gorgui Dieng et ses coéquipiers sont toujours devant (66-59).

Le Sénégal maîtrise son jeu

Avec un jeu rapide, les Camerounais ne tiennent pas le fil. Les Lions misent sur cette stratégie pour creuser l’écart. Brancou Badio dont les prestations étaient timides lors des deux derniers matchs réussit un bien meilleur match avec 22 points inscrits et 8 passes décisives. Là, où Dieng et Ndoye appuient avec 15 points chacun. Les Lions réussissent un meilleur jeu défensif en contraignant leurs adversaires à 12 points inscrits et claque 24 points pour remporter le match avec 19 points d’écart.

Bamba Diallo et Khalifa Diop sont restés sur le banc durant ce match. Le Sénégal qui était à la 5e place avant le début du tournoi est assuré de finir à la 3e place du groupe F. DeSagana Diop et ses hommes atteignent ainsi leur objectif pour ce tournoi en remportant tous les matchs.