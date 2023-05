Mondial U20: Le Sénégal éliminé

Rattrapé par la Colombie à la 95e minute de jeu (1-1), ce samedi à l’occasion de la 3e et ultime journée de la phase de poules, le Sénégal termine 4e du groupe C et quitte le Mondial U20 dès le premier tour.

Mis sous pression avec l’obligation de gagner pour se qualifier, les jeunes Lionceaux ont malheureusement été dépassés par une équipe colombienne déterminée. Malgré un but initial signé Mamadou Lamine Camara (30e, 1-0), les champions d’Afrique n’ont pas réussi à maintenir leur avantage. Ils ont manqué plusieurs occasions et ont finalement été punis par un but colombien dans les arrêts de jeu (95e, 1-1) !

Ce cuisant revers signifie l’élimination du Sénégal dès la phase de groupes pour la première fois en quatre participations à la Coupe du Monde U20. Les protégés de Malick Daf regretteront leurs occasions non converties et terminent ainsi à la dernière place du groupe C avec un maigre total de deux points obtenus en trois rencontres.

Les buteurs de la rencontre:

30e: Mamadou Camara (Sénégal)

90+5e: Oscar Cortes (Colombie)

Feuille du match:

Compétition: Coupe du Monde des moins de 20 ans, Mondial U20, Argentine 2023

Coupe du Monde des moins de 20 ans, Mondial U20, Argentine 2023 Tour: 3e journée du Groupe C

Date: 27 mais à 21h00 gmt

27 mais à 21h00 gmt Lieu: Estadio Unico Diego Armando Maradona (La Plata)

Le match Sénégal-Colombie en vidéo:

Mondial U20 – Résultats et classement du Groupe C:

1ère journée:

Sénégal vs Japon (0-1)

Israël-Colombie (1-2)

2e journée:

Sénégal-Israël (1-1)

Colombie-Japon (2-1)

3e journée:

Colombie – Sénégal (1-1)

Japon – Israël (1-2)

Le classement: