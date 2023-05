Mondial U20 : Le Sénégal face à l’Israël, la victoire s’impose pour se racheter

Le Sénégal doit se lancer. Après des débuts ratés face au Japon (0-1), les Lionceaux retrouvent l’Estadio Ciudad de La Plata ce mercredi soir (18h00 GMT sur la TFM via TNT) pour leur deuxième rencontre dans le Mondial U20. Au menu, une opposition face à une équipe d’Israël battue d’entrée par le Japon (1-2).

Défaits par le Japon lors du premier match à la Coupe du Monde des moins de 20 ans, les Lionceaux sont dans l’obligation de réagir s’ils veulent garder toutes leurs chances d’accéder au prochain tour.

Pour ce match décisif entre Sénégalais et Israéliens, la FIFA a choisi un arbitre « local ». En effet, l’Argentin Yael Falcón Pérez (35 ans) sera chargé du respect des règles. Ce sera la première sortie dans ce Mondial pour le natif de Buenos Aires qui sera assisté par ses compatriotes Maximiliano Del Yesso et Facundo Rodríguez.

Face à Israël ce mercredi (18h00 GMT) avant d’affronter la Colombie samedi (21h00 GMT), ils devront gagner pour ne pas trop se mettre dos au mur et surtout ne pas hypothéquer leurs chances de se représenter au prochain tour. Une mission loin d’être réussie quand on sait que les Israéliens sortent également d’une défaite contre la Colombie (1-2). Autant dire donc que cette rencontre entre Lionceaux et Bleus-Blancs a des airs de finale.

