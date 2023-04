Mondial U20 : Le Sénégal placé dans le chapeau 1

L’Equipe Nationale U20 du Sénégal est placée dans le premier chapeau pour le tirage au sort de la phase de poule du Mondial de la catégorie, qui aura lieu vendredi. S’ils évitent de nombreux cadors, les Lionceaux pourraient encore tomber sur du lourd.

L’Argentine, l’Uruguay, les Etats-Unis, l’Italie, la France, la Gambie, le Nigéria et la Tunisie : voici un total de huit équipes qui ne pourront pas croiser le chemin des Lionceaux au premier tour de la Coupe du Monde U20.

Et pour cause, les cinq premières nations ont été placées avec le Sénégal dans le chapeau 1, alors que les trois autres arrivent de la même Confédération, la CAF. Plus ou moins épargnés, d’autant plus que le pot 1 est le plus relevé, les poulains de Malick Daf pourront difficilement éviter de grandes équipes. En effet, Samba Diallo et ses partenaires joueront contre une équipe du chapeau 2 (Angleterre, Equateur, Brésil, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Colombie), du chapeau 3, à l’exception du Nigeria, donc Honduras, Fidji, Ouzbékistan, Japon, Irak, et du pot 4, à l’exception de la Gambie et de la Tunisie, donc Guatemala, République Dominicaine, Israël, Slovaquie. Les Lionceaux pourraient donc tomber dans un groupe avec le Brésil ou l’Angleterre, l’Ouzbékistan et Slovaquie. Le tirage au sort est prévu ce vendredi, à Zurich.

Pour sa quatrième participation dans une phase finale de Coupe du Monde des moins de 20 ans, le Sénégal, vainqueur de sa première Coupe d’Afrique des Nations U20 au mois de mars dernier, en Egypte, aura forcément de grandes ambitions.

Demi-finalistes en 2015, lors de la sa toute première participation, et éliminés en huitième de finale puis en quart de finale lors des deux dernières éditions, l’équipe dirigée par Malick Daf aura à cœur d’aller casser le plafond de verre en Argentine, à partir du 20 mai au 11 juin prochains.