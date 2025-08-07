Mosquée de Touba : La grande promesse de Diomaye à Serigne Mountakha

Le chef de l’État, Bassirou Diomaye FAYE, a garanti, jeudi, au khalife général des mourides, Serigne Mountakha MBACKE, que l’Etat soutiendrait le projet de restauration de la grande mosquée de Touba et la réalisation du programme éducatif pour l’Université Cheikh Ahmadoul KHADIM.

« Nous sommes au courant de votre projet de réhabilitation de la grande mosquée de Touba. Nous sommes convaincus que les talibés peuvent en assurer la prise en charge, mais vous pouvez également compter sur l’État », a déclaré le chef de l’Etat.

Une semaine avant le grand magal commémorant l’exil du fondateur de la confrérie mouride, Serigne Ahmadou Bamba MBACKE, le président FAYE a effectué une visite dans la ville sainte, rapporte l’APS.

Le président a aussi réitéré, au khalife général des mourides, la détermination de l’État à soutenir la réalisation du projet éducatif consacré à l’Université Cheikh Ahmadoul KHADIM. Il a décrit cette institution d’enseignement supérieur comme un « pôle d’excellence ».

Bassirou Diomaye FAYE était entouré de l’une de ses conjointes, Absa FAYE, de son directeur de cabinet, Mary Teuw NIANE, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement, notamment Jean Baptiste TINE, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.

Le chef de l’État a une nouvelle fois affirmé son soutien à toutes les communautés religieuses, en mettant particulièrement l’accent sur la cité sainte de Touba. Il a salué le travail des leaders spirituels, et plus spécialement celui de la confrérie mouride, dans le renforcement de l’unité sociale et la pérennité de la stabilité nationale. ‎

Au nom de Serigne Bassirou Abdou Khadre MBACKE, le Khalife général des mourides a exprimé sa gratitude envers le président pour les mesures prises en faveur d’une organisation réussie du Magal. Il a aussi applaudi les efforts déployés à Touba pour améliorer les conditions de vie et l’implication du gouvernement dans l’application de son projet éducatif.

Serigne Mountakha MBACKE a manifesté sa reconnaissance envers le président de la République suite à l’inscription du Grand Magal de Touba dans la liste du patrimoine culturel immatériel national.