Mouhamed Samba Djim a mis fin à sa grève de la faim. Hannibal a pris cette décision à la suite de l’intervention du khalife de Médina Gounass. « Sur injonction de son grand-père le khalife de Médina Gounass, Mouhamed Samba Djim « Hannibal » a décidé d’arrêter sa grève de la faim », déclare Me Moussa Sarr. Pour rappel, Hannibal Djim a été arrêté dans l’affaire dite de Kopar Express. Mouhamed Samba Djim dit ‘’Hannibal’’ est poursuivi avec Kopar Express et X des chefs de financement d’activités de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles politiques graves, complot contre l’autorité de l’État, actes de nature à occasionner des troubles politiques graves et à compromettre la sécurité publique (articles 72 et suivants, 80 et s. 279 et s. du Code pénal et 139 du Code de procédure pénale).

