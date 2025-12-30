Mouvement d’humeur à la RTS : Pape Alé Niang sort de sa réserve et apporte des précisions

Partager Facebook

Le Directeur Général de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), Pape Alé Niang, a publié un communiqué, ce mardi, pour répondre aux mouvements d’humeur annoncés par la presse et les réseaux sociaux. Dans ce texte, il a tenu à apporter des éclairages sur plusieurs points sensibles concernant sa gestion et les conditions de travail des agents de la RTS.

Selon Pape Alé Niang, son salaire est fixé par les textes en vigueur, notamment le décret 2012-1314 du 16 décembre 2021 fixant la rémunération des directeurs généraux, directeurs, présidents et membres des conseils de surveillance des agences, ainsi que le décret 2021-05 du 5 janvier 2021 allouant une indemnité forfaitaire globale à certains personnels de l’État et ses démembrements. Il précise ainsi qu’il n’a pas le privilège de fixer lui-même son salaire.

Concernant son véhicule, Pape Alé Niang indique qu’il utilise sa voiture personnelle depuis sa prise de fonction, conformément aux réformes intervenues en 2021 sur le système de gestion du parc automobile de l’État. Les textes applicables en la matière sont les décrets 2021-03 et 2021-05 du 6 janvier 2021.

Le Directeur Général de la RTS a également abordé la question des rémunérations versées aux personnels. Il explique qu’à sa prise de fonction, les salaires des mois d’avril et mai 2024 ont été payés sur la base d’un accord d’entreprise signé le 29 mars 2024 par son prédécesseur. Cependant, précise-t-il, cet accord qui aurait une incidence financière annuelle de 1 800 000 000 F CFA, est actuellement suspendu en raison de l’absence d’un arrêté interministériel fixant les modalités de versement des avantages financiers prévus par le décret 2024-837 du 27 mars 2024. En attendant, les salaires sont payés en référence au protocole d’accord du 17 octobre 2014 d’après ses dires.

Pape Alé Niang a également tenu à rassurer sur le paiement des avances, fonds communs et autres avantages accordés au personnel, affirmant qu’il n’y a pas d’impayé depuis sa prise de fonction. Il a par ailleurs annoncé que les efforts entrepris pour apurer le passif social seront communiqués au prochain conseil d’administration et rendus publics si nécessaire.

Enfin, le Directeur Général de la RTS a réaffirmé sa ferme volonté de poursuivre la mise en œuvre des réformes déjà entreprises pour asseoir un service public de l’audiovisuel digne de ce nom. À cet effet, il a invité tous les agents de la RTS à contribuer à ce processus, affirmant que chacun a sa pierre à l’édifice.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com