Naples : Un gros salaire et le brassard de capitaine pour convaincre Koulibaly

Depuis plusieurs saisons maintenant, Kalidou Koulibaly est la cible de tous les grands clubs européens. Si l’international sénégalais est encore un joueur du Napoli, ce n’est pas cet été que le club va céder sans séduire son joyau, nous révèle notre source.

Naples compte dans ses rangs un joueur de classe mondial que presque tous les grands clubs européens convoitent depuis des saisons. Devenu le joueur vedette de la formation parthénopéenne, Kalidou Koulibaly est encore une fois annoncé sur le départ comme à chaque approche du mercato estival.

Mais, sous les ordres de Spalletti, le capitaine des Lions et vice-capitaine de Naples ne manquera pas de motivation pour continuer son aventure sous le maillot des Azzurri. Son coach italien le considère comme la base de son équipe et compte en faire son capitaine dès la saison prochaine après le départ de Lorenzo Insigne, l’actuel capitaine. Bel argument non ?

En plus de cela, la direction de Naples compte aussi faire exploser son salary cap pour satisfaire et convaincre sa star de rester à Naples. Deux arguments de taille qui pourraient donc retenir le joueur inscrit dans les petits papiers des Blaugranas et des Parisiens. L’autre aspect favorable pour Spalletti est que Koulibaly a toujours avoué son attachement à la ville et au club.