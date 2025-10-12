Navétane à Kamb : L’Asc Thiankhé s’adjuge le trophée du tournoi du maire avec des doléances sur la table

La finale du tournoi de la coupe du maire de Kamb (département de Linguere) s’est jouée ce samedi au stade municipal de la dite localité.

À l’occasion, deux Asc (Thiankhé et Ndiarno ) étaient en compétition. À l’arrivée, c’est l’Asc Thiankhé qui s’adjuge le trophée devant Ndiarno sur la marque d’un but à zéro à l’issue du temps réglementaire. Le parrain de la finale (le Maire de Kamb) Birame Ba n’a pas lésiné sur les moyens pour gâter sa jeunesse. Ainsi, l’équipe de Thiankhé vainqueur a reçu une enveloppe financière de 150 mille FCFA, le trophée, un jeu de maillots , des bas et un ballon. Quant à l’équipe de Ndiarno vaincue, elle a droit à une enveloppe de 100 mille de nos francs, un jeu de maillots , des bas et un ballon. Le Maire de Kamb ne s’est pas arrêté là, car il a offert à chacune des sept Asc( Kamb , Mbayene Thiasde, Mouille, Malème, Ndiarno, Ndothie et Thiankhé ) ,participantes au tournoi un jeu de maillots et un ballon, des trophées dédiés au meilleur joueur, meilleur buteur, entre autres, distingués lors de ce championnat.

L’ édile Birame Ba , dans sa communication, a remercié toute la population de la commune de Kamb, notamment sa jeunesse qui se sont massivement déplacées pour assister à la finale. Dans ses remerciements, le parrain Birame Ba, à travers le Président de la zone de Kamb, a salué l’engagement et la détermination des membres du comité de directeur de Kamb qui n’ ont cessé d’accompagner les jeunes dans le volet sport.

Le Maire de Kamb a également « félicité l’asc Thiankhé vainqueur non sans encourager l’équipe perdante Ndiarno qui n’a pas démérité »

Birame Ba a salué la présence de ses partenaires et celle de son parent et collègue Maire Maham Ka de Thiargny.

Le président de la zone de Kamb Ibra Niang, dans son discours d’après match, a remercié vivement le parrain de la finale Birame Ba .

Poursuivant, Ibra Niang de rappeler que le Maire de Kamb , pour rendre belle la finale, a déployé les gros moyens.Toutefois, le Président de la zone de Kamb a soulevé des doléances à savoir l’installation des grilles de protection au niveau du stade municipal de Kamb, mais aussi donner un nom au dit stade.

Face à ces préoccupations de la jeunesse de Kamb, le Maire Birame Ba dit être conscient des doléances des jeunes de Kamb et promet d’apporter des solutions dans l’avenir.

Samba Khary Ndiaye (Linguere)