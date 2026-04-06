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Nécrologie: Décès de l’artiste Adja Ndella Pene de « Bara Yeguo »

6 avril 2026 Actualité

Le monde culturel de Saint-Louis est en deuil. Adja Ndella Péne, ancienne membre du groupe Bara Yeggo, est décédée ce dimanche.

Elle laisse le souvenir d’une artiste engagée, profondément attachée aux valeurs traditionnelles de la vieille ville. Comédienne reconnue, Adja Ndella Péne s’était imposée comme une figure importante de la scène culturelle locale.

Elle était respectée pour son talent et son attachement à l’authenticité du théâtre saint-louisien. Le grand public l’avait découverte dans le téléfilm culte « Barra Yeggo ». Elle y avait marqué les esprits aux côtés de plusieurs acteurs connus. Avec sa disparition, Saint-Louis perd une figure majeure de son patrimoine culturel.

 

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