Nécrologie: La députée  de Koungheul Fanta Sall n’est plus  

L’Assemblée nationale est en deuil suite au rappel à Dieu de la députée Fanta Sall des suites d’une maladie.

Originaire de Koungheul, elle occupe un siège de députée à l’Assemblée nationale, représentant la mouvance présidentielle, principalement l’Alliance pour la République (APR) au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar .

Elle est notamment reconnue pour son style médiatique et attire l’attention à l’Assemblée avec sa forte présence et des tenues qui font le buzz sur internet .

En 2024, elle a mené plusieurs initiatives sur le terrain dans le département de Koungheul, notamment une tournée politique à Ribot Escale, offrant du matériel (une machine à moulin, etc.) aux populations, et prônant un soutien fort aux jeunes et aux femmes localement .

Toujours en 2024, elle a aussi soutenu la campagne présidentielle pour le candidat Amadou Ba en mobilisant ses troupes au niveau local .

En octobre 2021, elle avait organisé une série d’inaugurations d’infrastructures : distribution de fontaines à eau dans les écoles, construction de mini-forages, édification d’une mosquée moderne, et organisation de consultations médicales gratuites avec remise de médicaments aux populations .

Par ailleurs, elle a démenti plusieurs rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, notamment sur un supposé changement de parti politique, son arrestation après une attaque politique, ou encore son implication dans des violences locales — toutes ces rumeurs furent formellement niées .