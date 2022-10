Nécrologie: Youssouf Diassy n’est plus

Le parti Démocratique Sénégalais (PDS) est un deuil suite au rappel à Dieu de Youssouf Diassy. Malade depuis quelques mois, le sieur a finalement rendu l’âme à l’hôpital Fann à Dakar où il a été évacué après un traitement subi à l’hôpital de la Paix de Ziguinchor.

C’est une triste nouvelle qui s’est abattue sur le monde local et sur le Parti démocratique sénégalais (PDS), à Ziguinchor. Président l’Organisation Régionale de Gestion des Activités de Masse (Orgam) et membre du parti dirigé par Me Wade, Youssouf Diassy a été rappelé à Dieu.

Au delà de la politique, il était aussi connu dans le monde du sport particulièrement le foot local car il fut le président l’Organisation Régionale de Gestion des Activités de Masse (Orgam). Le sieur Diassy a été jusque-là, le Président de l’ORGAM à Ziguinchor et aussi acteur politique membre du PDS. Il a été candidat malheureux lors des dernières élections locales de janvier 2022 à Kafountine. Rewmi présente ses condoléances aux membres du mouvement au Parti Démocratique Sénégalais ainsi que le mouvement navétane.