New York : Le Président Diomaye a pris part à une rencontre de haut niveau

Le Président de la République a participé, ce mercredi 24 septembre 2025 à New York, à la rencontre de haut niveau de l’initiative « En défense de la démocratie : combattre l’extrémisme », aux côtés des Présidents du Chili, du Brésil, de l’Uruguay, de l’Albanie, de la Colombie et du Chef du gouvernement espagnol.

Dans son intervention, il a rappelé que la démocratie est un idéal vivant, qui ne peut se maintenir que par un équilibre constant entre liberté, responsabilité et respect de l’ordre républicain.

Le Chef de l’État a souligné trois priorités :

• Consolider la confiance entre peuples et dirigeants, grâce à des institutions indépendantes et justes ;

• Défendre le multilatéralisme face aux logiques de puissance et aux interventions unilatérales ;

• Combattre l’extrémisme violent, par des réponses sécuritaires mais aussi éducatives et culturelles, afin de déconstruire les idéologies qui nourrissent la haine.

Le Président Faye a enfin réaffirmé l’importance du dialogue, de l’équité et de la justice sociale, conditions essentielles pour préserver nos démocraties et bâtir un monde plus stable et plus solidaire.