New York : Le Sénégal a organisé une rencontre historique sur la mémoire africaine, la justice et les réparations

Le Sénégal a organisé, au African Burial Ground National Monument de New York, une rencontre historique sur la mémoire africaine, la justice et les réparations, co-présidée par le Président Bassirou Diomaye Faye et le Président du Ghana, John Dramani Mahama.

Cette cérémonie solennelle a réuni de hautes personnalités africaines et caribéennes, parmi lesquelles :

• S.E. Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores

• S.E. Muhammed B.S. Jallow, Vice-président de la Gambie

• S.E. Francia Márquez, Vice-présidente de la Colombie

• S.E. Mia Amor Mottley, Première ministre de la Barbade

• S.E. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, Premier ministre du Burkina Faso

• S.E. Général Abdoulaye Maïga, Premier ministre du Mali

• L’Hon. Dawda A. Jallow, ministre de la Justice de la Gambie

• M. Omar Alieu Touray, Président de la Commission de la CEDEAO

• Le représentant de la Commission de l’Union africaine

• Plusieurs ministres africains des Affaires étrangères

De nombreuses figures de la diaspora étaient également présentes : l’acteur Omar Sy, le Vice-Président de la NBA Amadou Gallo Fall, ainsi que les anciens basketteurs Joakim Noah, DeSagana Diop et Matar Ndiaye.

Dans son allocution, le Président Faye a rappelé que la mémoire n’est pas un fardeau du passé, mais une boussole pour l’avenir. Ce rassemblement, qui s’inscrit dans la dynamique de l’Union africaine déclarant 2025 « Année de la justice et des réparations », engage l’Afrique et ses diasporas à transformer la mémoire en force d’action pour la justice, la dignité et la solidarité.