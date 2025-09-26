New York : Le Sénégal a organisé une rencontre historique sur la mémoire africaine, la justice et les réparations

Le Sénégal a organisé, au African Burial Ground National Monument de New York, une rencontre historique sur la mémoire africaine, la justice et les réparations, co-présidée par le Président Bassirou Diomaye Faye et le Président du Ghana, John Dramani Mahama.
Cette cérémonie solennelle a réuni de hautes personnalités africaines et caribéennes, parmi lesquelles :
• S.E. Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores
• S.E. Muhammed B.S. Jallow, Vice-président de la Gambie
• S.E. Francia Márquez, Vice-présidente de la Colombie
• S.E. Mia Amor Mottley, Première ministre de la Barbade
• S.E. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, Premier ministre du Burkina Faso
• S.E. Général Abdoulaye Maïga, Premier ministre du Mali
• L’Hon. Dawda A. Jallow, ministre de la Justice de la Gambie
• M. Omar Alieu Touray, Président de la Commission de la CEDEAO
• Le représentant de la Commission de l’Union africaine
• Plusieurs ministres africains des Affaires étrangères
De nombreuses figures de la diaspora étaient également présentes : l’acteur Omar Sy, le Vice-Président de la NBA Amadou Gallo Fall, ainsi que les anciens basketteurs Joakim Noah, DeSagana Diop et Matar Ndiaye.
Dans son allocution, le Président Faye a rappelé que la mémoire n’est pas un fardeau du passé, mais une boussole pour l’avenir. Ce rassemblement, qui s’inscrit dans la dynamique de l’Union africaine déclarant 2025 « Année de la justice et des réparations », engage l’Afrique et ses diasporas à transformer la mémoire en force d’action pour la justice, la dignité et la solidarité.