Ni Moscou, Ni Washington : l’Afrique doit s’unir pour s’émanciper par Mouhamadou Moustapha Sarr

Ils promettent tous, mais n’apportent rien. Les Russes avec leurs discours enflammés et leurs blés fantômes. Les Occidentaux avec leurs aides piégées et leurs conditionnalités toxiques. Depuis des décennies, l’Afrique est la scène d’un théâtre géopolitique où les puissances mondiales jouent leurs intérêts sur notre dos. Et nous, spectateurs passifs, restons toujours au dernier rang du développement.

La Russie, depuis quelques années, tente de s’implanter plus profondément en Afrique. Sommets bruyants, promesses clinquantes : centrales nucléaires, raffineries d’or, satellites en orbite… Et puis quoi encore ? Des illusions cosmiques alors qu’aucune maternité, aucun lycée, aucune route n’a été construite. Même les 50 000 tonnes de blé annoncées comme cadeau humanitaire ne sont jamais arrivées. Le tout dans une opacité totale, alimentée par des réseaux mafieux comme Wagner. Le rêve russe ? Une escroquerie bien emballée.

Mais que dire alors des Occidentaux ? Depuis les indépendances, ils sont là. Toujours là. FMI, Banque mondiale, Paris Club… Des sigles élégants pour cacher un système de domination économique. Ils ne financent pas l’Afrique : ils l’endettent. Ils ne l’aident pas : ils la tiennent. Ils imposent leurs politiques, bloquent nos industries, dictent nos choix économiques, pillent nos matières premières. Le Franc CFA, vestige d’un empire défunt, continue d’empoisonner nos économies. Et leurs ONG, leurs missions, leurs experts ne font souvent que reconduire notre dépendance.

Alors, où est l’issue ? Elle est en nous.

Depuis son accession au pouvoir, le Président Bassirou Diomaye Faye, avec la vision courageuse d’Ousmane Sonko, trace un autre chemin : celui de la souveraineté réelle. Un discours franc, assumé, panafricain. Une volonté de sortir du Franc CFA, de renégocier les contrats léonins, de reprendre en main nos ressources, de miser sur l’unité africaine et la coopération entre les peuples du Sud. Ce n’est pas un rêve : c’est un programme. C’est une vision que de plus en plus d’Africains partagent.

Nous devons cesser de courir derrière des protecteurs extérieurs. L’avenir de l’Afrique ne viendra ni de Moscou, ni de Paris, ni de Washington, ni de Pékin. Il viendra de Dakar, de Bamako, de Ouagadougou, d’Addis-Abeba, d’Accra, de Bissau. Il viendra de l’unité africaine, de la refondation de notre modèle économique, de la rupture avec les dépendances mortifères.

Il est temps de construire un bloc africain solide, solidaire et souverain. Un continent qui décide pour lui-même, qui produit ce qu’il consomme, qui éduque ses enfants, soigne ses malades, protège ses terres, valorise ses cultures et respecte ses peuples.

Ni l’Est, ni l’Ouest : l’Afrique doit aller vers elle-même. C’est le message de Diomaye, c’est la mission de notre génération.

Mouhamadou Moustapha Sarr_Consultant en communication, acteur politique et panafricaniste engagé