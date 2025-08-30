Nicolas Jackson file en prêt au Bayern Munich

Partager Facebook

C’est désormais officiel ! Nicolas Jackson va jouer au Bayern Munich cette saison. Chelsea et Bayern Munich ont trouvé un accord pour un prêt de 15 millions d’euros avec une option d’achat qui n’est pas obligatoire de 65 millions d’euros. Le Lion de la Teranga s’est mis d’accord sur le contrat avec le FC Bayern et a reçu la permission de voyager en Allemagne pour passer sa visite médicale.