Noël au Sénégal : Monseigneur André Gueye appelle à la paix et à la réconciliation

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Monseigneur André Gueye, archevêque métropolitain de Dakar, a adressé un message émouvant aux fidèles catholiques et à la nation sénégalaise à l’occasion de Noël.

Il a rappelé que la véritable paix repose sur la justice, la vérité, le pardon et la miséricorde, et a invité tous les croyants à œuvrer pour la réconciliation et la cohésion sociale.

Dans son message, il a souligné l’importance de la naissance de Jésus-Christ, symbole de l’amour et de la présence de Dieu parmi les hommes.

Il a formulé des vœux de paix, d’espérance et de fraternité pour Noël et pour l’année 2026, encourageant ainsi les Sénégalais à renforcer les liens humains et à travailler ensemble pour un avenir meilleur.

Publié par EL HADJI MODY DIOP