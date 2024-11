Nomination de Malick Ngom à la tête du CNG, ses potentiels adversaires, violence dans la campagne électorale: Eumeu Sène parle sans langue de bois 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’ancien roi des arènes a été l’invité de Rewmi Tv ce samedi. Au cours de l’interview, Eumeu Sène a félicité le nouveau patron du comité national de gestion de la lutte (CNG) tout en louant le professionnalisme dont il a fait montre durant sa carrière d’arbitre. Le lutteur se dit également prêt à lutter contre tout adversaire qu’on lui propose et appelle, par ailleurs, les Sénégalais à faire preuve de responsabilité durant cette période campagne électorale en mettant un terme à la violence constatée ces derniers jours.

C’est sur le plateau de Rewmi Tv que le lutteur Eumeu Sène a tenu à adresser ses vives félicitations à Malick Ngom suite à sa nomination en tant que président du comité national de gestion de la lutte. Eumeu Sène estime que le choix porté sur l’ancien arbitre est salutaire car, selon lui, Malick Ngom est un professionnel qui connait bien le milieu. Ainsi, il dit attendre que ce dernier puisse mettre en pratique son expérience au service de la lutte et encourage, dans la foulée le président sortant, en l’occurrence Bira Sène.

Dans la même veine, l’ancien roi des arènes loue les qualités humaines du nouveau patron du CNG en affirmant que c’est un homme « juste et honnête ». Toutefois, Eumeu Sène reconnait que c’est une lourde tâche qui attend Malick Ngom, mais se dit tout de même confiant par rapport à la réussite de la mission qui lui est confiée. Interrogé sur sa non prise de parole lorsque beaucoup de ses collègues contestaient le départ de Bira Sène, le lutteur indique que la polémique avait coïncidé avec le décès de son fils et qu’il ne pouvait pas se permettre une sortie médiatique durant cette période.

Cependant, Eumeu Sène ne doute pas que Bira Sène et son successeur ont les mêmes objectifs et sont tous les deux aptes à diriger une instance comme le comité national de gestion de la lutte. Abordant la question relative à ses adversaires, l’ancien roi des arènes se dit ouvert et prêt à lutter contre n’importe quel lutteur. D’ailleurs, il a déclaré que les amateurs le verront dans peu de temps dans l’arène avec un combat sans donner le nom de son futur adversaire.

Dans le même registre, Eumeu Sène révèle qu’il mettra en lumière la culture Diola lors de son prochain, car étant issu d’un père Sérère et d’une mère Diola. À l’en croire, les amateurs découvriront une autre facette de lui avec des innovations. Revenant sur les violences notées dans la campagne électorale, le lutteur se désole de la situation qui prévaut actuellement dans l’espace politique sénégalais. Pour lui, le Sénégal est un et indivisible et que personne ne doit violenter son compatriote à cause de la politique. Par conséquent, il appelle à la non-violence dans la campagne électorale et au respect des forces de défense et de sécurité.

El HADJI MODY DIOP