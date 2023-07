Non Candidature de Macky SALL: La classe politique réagit

Quelques minutes seulement après l’annonce du président de la République qui a décidé de se retirer de la course à la présidentielle, des acteurs politiques et de la société ont réagi à travers les réseaux sociaux, pour globalement, saluer cette décision. Extraits…

Youssou Ndour, ancien ministre de la Culture : « Tu l’as dit, tu l’as fait »

« Des routes, nous en avons…



Des ponts, nous en avons depuis fort longtemps. De vraies institutions, nous en avons également un président de la République qui organisera, sans y participer, l’élection de son successeur. Ce sera une 1ère dans notre histoire commune. Un Très grand Président tu l’es, un Chef d’Etat incomparable tu le resteras. Tu viens d’honorer tout un peuple et toute l’Afrique. Tu es venu par la grande porte, et tu laisses à jamais ton nom en lettre d’or sur la grande porte de notre Nation. Dans le secret d’un de nos échanges, parlant de ce débat sur une éventuel 3ème candidature, tu m’as dit: ‘‘On me sort parfois cette expression ‘‘ne fait pas moins que tes prédécesseurs’’, Youssou, je ferais plus car je ne me représenterai pas’’. Seydi Macky, tu l’as dit, tu l’as fait. Yaay Gôr ».

Abdoul Mbaye, ancien Pm : « Ce discours me permet de retrouver une grande partie du Président Macky Sall… »



« Je dois avouer ma grande émotion. Ce discours me permet de retrouver une grande partie du Macky Sall d’avril 2012. Respect pour son appel au rassemblement et à la paix! Il faut désormais les construire et les consolider en préparant au mieux l’élection 2024. Vive le Sénégal ! »



Mamadou Lamine Diallo, président du Mouvement Tekki : « Félicitations à tous ceux qui se sont battus pour le respect de la Constitution »



« Macky Sall renonce à une troisième candidature en 2024. Alhamdoulilahi, la Mecque a produit le miracle tant espéré. Je le félicite pour cet acte de courage face aux fascistes de BBY, qui le réconcilie avec la trajectoire historique du M23. Félicitations à tous ceux qui se sont battus depuis des années pour le respect de la constitution, de sa parole de ne pas être candidat en 2024, en refusant toute compromission et deals politiques ».

Dr Cheikh Tidiane Dièye : « Bravo au peuple »

« Macky Sall n’a pas renoncé par honneur. Il a été forcé à le faire. La détermination du peuple sénégalais, sous la direction des forces politiques et citoyennes, renforcée par la pression internationale, l’ont contraint à céder. Bravo au peuple sénégalais ».

Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, ministre, Conseiller : « Vous venez d’honorer tout un peuple »

« Attendu, épié, le Président de la République a une fois de plus, fait honneur à son rang en décidant de manière souveraine et responsable de renoncer à sa candidature, pourtant légale, aux élections de Février 2024. Par ce geste de haute portée, symbole du respect de la parole donnée il a honoré le serment qu’il avait fait « de ne pas faire moins que ses prédécesseurs » dans le renforcement de notre démocratie et de notre État de droit. Un président de la République qui organisera, sans y participer, l’élection de son successeur, ça sera une 1ère dans notre histoire commune.

Je tiens personnellement à le féliciter pour son courage et sa lucidité. Notre pays en sort grandi, consolide sa place naturelle d’ilôt démocratique et de havre de paix, indispensable à toute politique de développement durable. Vous venez, Excellence Macky Sall d’honorer tout un peuple et toute l’Afrique. Vous êtes notre fierté M le Président. »