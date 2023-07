Non candidature de Macky SALL: Les partisans de Cheikh Tidiane Ba saluent décision

Les compagnons de l’ancien directeur général des Impôts et domaines saluent la décision de Macky Sall de ne pas briguer un autre mandat.

Face à la presse, ces militants du camp présidentiel estiment que cette décision est courageuse et responsable. « Son discours historique à la nation du 3 Juillet 2023, fortement apprécié par toute la communauté nationale et internationale, illustre, à suffisance, son attachement aux principes démocratiques et à la stabilité politique du Sénégal.

Sa volonté de garantir une transition pacifique du pouvoir et de favoriser l’émergence d’une nouvelle génération de dirigeants est à saluer », dit leur porte parole du jour, Babou Thioub. Et de poursuivre : » Le Président Macky Sall mérite assurément la reconnaissance éternelle du peuple sénégalais pour tout ce qu’il a accompli.

Son leadership éclairé et sa vision stratégique pour « un Sénégal émergent, avec une société solidaire, dans un Etat de droit », ont permis de réaliser des avancées significatives dans de nombreux domaines.

Les projets d’infrastructures, les réformes institutionnelles et les programmes de lutte contre la pauvreté sont autant d’exemples concrets de son engagement pour le progrès du Sénégal ». Ces partisans de Cheikh Tidiane Ba demandent à tous d’attendre sereinement la décision du Président Macky Sall concernant la désignation du candidat de la coalition, « ayant pleinement confiance en sa capacité à sélectionner un candidat qui saura incarner nos valeurs et sa vision pour l’avenir du pays ». Ils se disent prêts à soutenir ce candidat avec détermination et enthousiasme.