Nouveau tournant dans le dossier Farba Ngom

Le dossier médical de Farba Ngom prend un nouveau tournant. Selon les informations de la presse du jour, le président du Collège des juges d’instruction a reçu le rapport de contre-expertise qu’il avait ordonné.

La médecine parle, la justice hésite. Le dossier Farba Ngom bascule. La contre-expertise médicale confirme l’incompatibilité avec la détention.

Composée des professeurs Serigne Maguèye Guèye, chef du service d’urologie de l’hôpital Idrissa Pouye, de Pape Saliou Mbaye, médecin interne en hépato-gastro-entérologie, et du cardiologue Ousmane Dièye, l’équipe médicale a conclu que « l’état actuel de Farba Ngom n’est pas compatible avec la vie en milieu carcéral ».

Cette conclusion vient conforter la première expertise, qui aboutissait déjà au même constat. Toutefois, le parquet financier s’était opposé à la demande de liberté provisoire introduite par la défense. Le juge du premier cabinet financier, en rejetant cette requête, avait préféré ordonner une contre-expertise.

Fort de ce nouveau rapport, le camp de Farba Ngom devrait à nouveau introduire une demande de liberté provisoire pour raisons médicales. « Les avocats vont certainement déposer une nouvelle requête », confie une source proche du dossier.